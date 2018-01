Doria anuncia mais quatro secretários de sua futura gestão

SÃO PAULO - O prefeito eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na manhã desta quinta-feira, 17, os titulares de mais quatro secretarias de sua futura gestão.

Conforme adiantou o Broadcast Político, serviço de informação em tempo real da Agência Estado, o empresário Paulo Uebel, que já foi presidente global do Lide - grupo empresarial fundado por Doria - e diretor da entidade na Região Sul, foi apresentado pelo tucano como secretário de Planejamento e Gestão.

O prefeito eleito apresentou Jorge Damião, diretor de Relações Institucionais da TV Cultura e um dos coordenadores da campanha do PSDB à Prefeitura, como secretário do Esporte e Lazer. Ele fez parte da área na gestão Serra-Kassab.

Já Marcos Penido vai assumir a Secretaria de Infraestrutura, Serviços e Obras. Atualmente, ele é presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB) no governo do Estado e já foi adjunto da pasta de infraestrutura na gestão Serra-Kassab.

Para a pasta do Verde e Meio Ambiente, foi anunciado o nome do vereador Gilberto Natalini (PV), que foi reeleito no pleito de outubro.

Doria também anunciou o nome de Juan Quirós como presidente da SP Negócios, órgão do governo municipal responsável pela atração de investimentos. Quirós preside atualmente a Invest SP, no governo do Estado, e já foi diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Na Fiesp, Doria e Quirós almoçaram nesta quinta com o presidente da entidade, Paulo Skaf. No encontro, também participam o prefeito reeleito de Salvador (BA), ACM Neto (DEM), e o prefeito eleito de Balneário Camboriú (SC), Fabrício Oliveira (PSB).