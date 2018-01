Doria anuncia mais 6 secretários e completa equipe de 22 pastas

SÃO PAULO - O prefeito eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), apresentou na manhã desta quinta-feira, 24, mais seis secretários para sua gestão, completando 22 pastas.

Alexandre Schneider, ex-secretário na gestão Kassab, foi confirmado como titular da Educação.

Como o Broadcast Político, serviço de informação em tempo real da Agência Estado, adiantou na semana passada, o vereador Eliseu Gabriel (PSB) foi anunciado pelo prefeito como secretário de Trabalho e Empreendedorismo, pasta que Doria prometeu ser peça-chave para retomar os empregos e a atividade econômica da cidade, especialmente nas periferias.

A vereadora Patrícia Bezerra (PSDB) foi anunciada como secretária de Direitos Humanos e Cidadania, pasta que deve englobar as atuais Secretarias de Promoção da Igualdade Racial e Políticas para as Mulheres.

Fernando Chucre, atual diretor da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), foi apresentado como secretário de Habitação.

Para a Segurança Urbana, foi anunciado o nome do coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, que atualmente é secretário-chefe da Casa Militar no governo do Estado e coordenador estadual de Defesa Civil.

O diretor-geral do Museu da Imagem e do Som (MIS), o cineasta André Sturm, foi apresentado como secretário da Cultura.

O prefeito eleito afirmou que até dia 30 pretende anunciar os presidentes das empresas municipais e "provavelmente" os prefeitos regionais.