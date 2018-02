Donos de mercados dizem para cliente checar validade

Ele diz que produtos impróprios são inutilizados. O mesmo procedimento é repetido com comidas manipuladas e feitas no próprio estabelecimento, como pães, bolos e sopas. "Os mercados têm nutricionistas que supervisionam o preparo", diz, para tranquilizar os clientes.

As carnes estão entre os itens que merecem atenção especial do consumidor, em especial quando mantidas em bandejas de isopor, alerta Milan.

De acordo com o diretor da Apas, apenas um terço dos clientes paulistanos tem o hábito de checar as etiquetas de validade dos produtos antes de passar pelo caixa. "No ano passado, criamos uma campanha (para estimular esse comportamento)", disse. Segundo Milan, quem flagrar produto vencido pode procurar o gerente para trocá-lo.

A Apas deu início à campanha De Olho na Validade em outubro. A iniciativa tem o apoio da Fundação Procon-SP. /C.H.