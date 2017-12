Donos de imóveis poderão vender potencial construtivo

SÃO PAULO - Com o novo Plano Diretor de São Paulo, o mercado será incentivado a concentrar lançamentos residenciais no entorno de avenidas dotadas de estações de metrô e corredores de ônibus. São os chamados eixos de transporte, onde o potencial construtivo será ampliado para quatro - o que significa que será possível construir uma área quatro vezes maior do que a do terreno.

Como o realinhamento viário será aplicado justamente nas vias que receberão corredores, os proprietários de imóveis que serão desapropriados poderão, na teoria, se beneficiar da regra, vendendo esse potencial construtivo ao mercado.

Na prática, porém, ainda não se sabe como e quando os 150 km de corredores de ônibus prometidos pelo prefeito Fernando Haddad sairão do papel. O edital lançado pela Prefeitura para contratação das obras foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Município (TCM). As obras, portanto, não têm data para começar.