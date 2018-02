Dono vê roubo pela internet e 3 são presos Três homens e um adolescente foram detidos durante tentativa de assalto a uma loja de autopeças em São Bernardo do Campo, no ABC, após o dono do estabelecimento ver imagens do circuito de câmeras pela internet e chamar a polícia na tarde de anteontem. O homem estava em casa e viu sua mulher e um funcionário sendo rendidos na loja que fica em Rudge Ramos. Dez minutos depois, os PMs chegaram ao local e encontraram os criminosos carregando o carro com os produtos roubados.