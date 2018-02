Dono flagra bandidos invadindo sua casa ao receber mensagem de alerta no celular

O sistema de segurança da residência, em Goiânia, detectou os dois bandidos assim que eles cruzaram o portão e um torpedo foi disparado. "Assim que eles passaram o portão, recebi a mensagem no celular e acionei a polícia", disse Souza.

Do seu trabalho, o analista também conseguiu monitorar os bandidos por imagens via internet. A polícia prendeu em flagrante Nivaldo Gomes da Silva, de 20 anos, e Alessandro Assunção, de 27. Ambos com passagens por furtos, tráfico e suspeita de homicídio. Com eles, havia pertences roubados.