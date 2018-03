Dono do carro que atropelou 2 ciclistas no RS não tem CNH O dono do Tempra que atropelou dois ciclistas no domingo, em Porto Alegre, não tem carteira de habilitação e está em liberdade condicional. Ele foi identificado pela polícia, mas ainda não está intimado para depor porque não foi encontrado nos endereços disponíveis. O delegado Gilberto Montenegro, responsável pelo inquérito, admite que falta esclarecer se o carro era conduzido pelo dono.