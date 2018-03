Dono de restaurante onde houve explosão falta em depoimento

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O proprietário da churrascaria onde ocorreu uma explosão no domingo, 7, deixando duas pessoas feridas, entre elas um menino de 3 anos, em São Caetano do Sul, no Grande ABC paulista, faltou ao depoimento marcado para a tarde desta terça-feira, 9.

Um novo depoimento foi transferido para as 10 horas de hoje, mas até as 10h30 ele ainda não havia chegado à 1ºDP de São Caetano, segundo a polícia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o depoimento estava marcado para as 15 horas de ontem. Seu advogado chegou a pedir que o depoimento fosse adiado, mas o delegado negou o pedido.

Estado grave

O menino, de 3 anos, ferido na explosão, continua internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Ele teve queimaduras de 2 e 3º graus em 54% do corpo, segundo o hospital. O padrasto da criança, que também ficou ferido, permanece internado, mas seu quadro de saúde é estável, segundo o HC.