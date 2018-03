Dono de pizzaria é morto com tiro em assalto na zona norte de SP

SÃO PAULO - O dono de pizzaria José Arteiro de Morais, de 43 anos, foi morto na noite de quarta-feira, com um tiro no rosto durante uma tentativa de assalto ao seu estabelecimento, na Rua Reverendo José Carlos Nogueira, Parque Mandi, região da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

Um homem armado invadiu o local por volta das 20 horas, ordenou que uma funcionária se jogasse no chão e pediu o dinheiro do caixa. Não se sabe se o proprietário reagiu, mas o criminoso atirou e José Arteiro foi baleado no rosto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A funcionária, de 16 anos, ouviu o disparo e viu o ladrão fugindo a pé, sem levar nada. "O patrão sempre me disse que reagiria se fosse assaltado, mas não sei se ocorreu isso", afirmou.

A vítima foi encaminhada por policiais militares ao Hospital Cachoeirinha, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial, na Vila Penteado, e ninguém foi preso.