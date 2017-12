Dono de padaria que desabou após explosão teve 20% do corpo queimado

SÃO PAULO - O dono da padaria que desabou após a explosão de um botijão de gás no bairro Iguatemi, na zona leste de São Paulo, teve 20% do corpo queimado e não corre risco de morrer, segundo informações da Secretaria estadual da Saúde.

João Evangelista Souza Silva, de 45 anos, sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, no pescoço e no braço. Ele está internado em observação no Pronto Socorro Vila Penteado, ainda segundo a pasta.

Outras sete pessoas ficaram feridas na explosão. Um deles é um jovem de 27 anos que sofreu escoriações leves e está internado em observação no Hospital Tiradentes. Ele não corre risco de morte, segundo informações da Secretaria municipal de Saúde.

Um outro ferido foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, mas não há informações sobre seu estado, segundo os bombeiros. As outras cinco vítimas foram socorridas por populares e não se sabe o estado de saúde delas, tampouco para que hospital foram levadas.