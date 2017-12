Dono de mercado morre ao reagir a assalto em Diadema

O comerciante Lázaro Eugênio Rosseto, de 65 anos, morreu, no inicio da noite de terça-feira, 20, ao armar-se com um revólver e reagir a um assalto ao seu mercado, no bairro do Taboão, em Diadema, no Grande ABC. O trio responsável pelo crime segue foragido. A polícia procura por Paulo César Silva, morador do Jardim Santa Rita, que deixou com a vizinha uma sacola contendo roupas manchadas de sangue e a arma de Eugênio. Segundo a polícia, Andrea Siqueira Santos, 37, flagrada com a sacola, foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina de São Bernardo do Campo. O caso foi registrado no 03º Distrito Policial de Diadema.