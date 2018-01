Dono de hotel de luxo no Ceará é preso por incentivo à prostituição de menores O empresário Antonio Gil Fernandes Bezerra, de 71 anos, dono de um dos hotéis mais luxuosos de Fortaleza, o Marina Park Hotel, e da Indústria Naval do Ceará (Inace), foi preso anteontem à noite após ser flagrado saindo de um motel com duas garotas, uma de 12 e outra de 16 anos. O flagrante foi feito após uma denúncia anônima. Alguém informou à polícia que as duas meninas pegaram carona na Avenida Dedé Brasil, periferia de Fortaleza, e logo em seguida o carro entrou com elas em um motel nas proximidades. Bezerra foi autuado em flagrante por favorecimento à prostituição. De acordo com o delegado Valdir Passos, o empresário alegou não saber que as garotas eram menores. Disse que só descobriu quando a funcionária do motel pediu os documentos das meninas. Afirmou ainda que não manteve relações sexuais com elas. Segundo o delegado, as garotas confirmam a versão. Como o crime é inafiançável, Bezerra só poderá ser solto após análise da Justiça.