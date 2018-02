Dono de churrascaria é acusado de esfaquear cliente em briga por R$ 7

Sampaio, que estava com a namorada e dois amigos no Restaurante Casa Grande, não concordou em pagar R$ 19,99 pela refeição, já que o anúncio informava o preço de R$ 12,99.

O gerente do estabelecimento, que é filho do dono, chamou o pai, José Adão. O bate-boca resultou em socos e pontapé e, segundo amigos de Sampaio, Adão pegou uma faca na cozinha e deu três facadas nas costas do estudante.

O dono do restaurante, o seu filho e os demais empregados que se envolveram na briga fugiram. Investigadores estiveram no estabelecimento e retiraram os computadores do restaurante para avaliar imagens do sistema de câmeras.