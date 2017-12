Dono de carro que atropelou skatistas na Augusta ainda não se apresentou à polícia

SÃO PAULO - Ainda não se apresentou à polícia o proprietário do EcoSport preto que atropelou participantes do evento Go Skate Day neste domingo, 25, na Rua Augusta, na região central de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), duas vítimas foram identificadas no boletim de ocorrência do incidente, sendo um jovem de 20 anos e um homem de 30 anos. A via estava interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para o acesso dos casos no momento da ocorrência.

Segundo o delegado titular do 4º Distrito Policial (Consolação), Roberto Peixoto, as testemunhas do atropelamento devem ser ouvidas a partir das 10 horas desta segunda-feira, 26. Além disso, policiais aguardam em frente à residência do proprietário do veículo, que ainda não se apresentou à polícia.

"Ele não é necessariamente o condutor do veículo, que está no nome dele, mas pode ter sido vendido ou emprestado", ressaltou o delegado.

O atropelamento aconteceu no fim da manhã de domingo, quando os skatistas desciam a Rua Augusta em direção ao Vale do Anhangabaú, onde o evento se encerraria. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista fugiu do local após acelerar em direção aos skatistas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um vídeo postado nas redes sociais, um fiscal da CET aparece acompanhando a descida no momento em que o veículo atinge diversos skatistas, dos quais um chega a ficar parado sobre o capô enquanto o veículo segue em movimento. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (DP Jardins), mas foi encaminhado ao 4º DP (Consolação), responsável pela área.

Uma das vítimas foi encaminhada para o Pronto Socorro da Lapa, na zona oeste, enquanto a outra foi atendida na Santa Casa de Misericórdia, no centro, com uma possível fratura na perna. No momento dos atropelamentos, uma terceira vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, também do gênero masculino.

Marcado em celebração ao Dia Mundial do Skate, comemorado em 21 de junho, o Go Skate Day tinha concentração marcada para as 10 horas na Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). Na chegada ao Vale do Anhangabaú, estavam programadas apresentações musicais, com encerramento às 20 horas. No Facebook, 5,9 mil pessoas confirmaram presença no evento.

Veja abaixo vídeos do atropelamento: