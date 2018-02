Dono de cão que atacou vizinha pagará R$ 15 mil O dono de um cachorro em Ponta Grossa, no Paraná, terá de pagar R$ 15 mil em indenização para sua vizinha, atacada pelo animal. Anteontem, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação, determinada pela 4.ª Vara Cível de Ponta Grossa. No ataque, em 2007, a mulher teve parte da orelha arrancada. O dono do animal alegou que a vítima "ultrapassou os limites do muro". Para o relator do recurso de apelação, Sergio Luiz Patitucci, "cabia ao dono mostrar que guardava o animal".