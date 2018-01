Dono de canil denuncia furto de 91 cães de raça no interior de SP

JUNDIAÍ - A Polícia Civil de Itupeva, na região de Jundiaí, investiga a denúncia de um empresário sobre o furto de 91 cães de raça em um canil instalado dentro de um haras do bairro Nova Era. No último final de semana, o criador César Caso, de 50 anos, notou o desaparecimento dos cães - entre eles, animais das raças spitz alemão, terrier escocês, shitszu, maltês e griffon de Bruxelas.

O investigador chefe da Polícia Civil na cidade, Wagner Agnolon, explicou que fez duas oitivas com os funcionários do haras e proprietários. Eles apenas informaram que a energia do local foi cortada no sábado e não sabem quem teria feito o corte. Também fez acareações, diligências e solicitou duas vezes perícia. Tanto os funcionários como os donos do haras não têm informações para ajudar nas investigações.

A polícia monitora sites na web para acompanhar se os animais são vendidos. Cada um dos cães pode custar R$ 5 mil e, como alguns são campeões, o valor dobra. Um dos cães conquistou importantes títulos mundiais e seus filhotes também foram levados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso estima o prejuízo em R$ 1,5 milhão. Ele ainda disse que os cães têm microchip e o estabelecimento ainda possui o código genético dos animais. Essa foi a terceira vez que o seu canil foi atacado por ladrões.