Dono de bar morre ao reagir a assalto na zona oeste de SP

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O dono de um bar morreu, no final da tarde de domingo, 3, ao reagir a um assalto em seu estabelecimento, no número 268 da Avenida José Joaquim Seabra, no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. Os quatro criminosos fugiram levando um revólver calibre 38 da vítima.

Segundo a polícia civil, quatro homens armados invadiram o bar de José Geraldo De Gois, de 48 anos, por volta das 18 horas, e anunciaram o assalto. De Gois teria sacado um revólver e atirado contra os bandidos. Um criminoso acertou um tiro na testa do dono do estabelecimento.

Socorrido no Hospital Bandeirantes, ele morreu. Na cintura da vítima a polícia encontrou uma faca. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).