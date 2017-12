Dono de bar é morto a tiros em Moema

SÃO PAULO - O dono de um bar em Moema, na zona sul da capital paulista, foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 12. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), Gival de Lima Silva, de 35 anos, trabalhava no estabelecimento, na altura do número 664 da Alameda Iraé, quando um homem chegou ao bar, por volta das 2h45.

Conforme o relato de testemunhas, Silva disse a ele que o bar já estava fechando. O homem, no entanto, insistiu na compra de uma cerveja. Depois de pegar a bebida, ele se recusou a pagá-la, dizendo que era um ladrão.

O criminoso, em seguida, empurrou um dos clientes que estavam no local e chutou outro. Depois disso, o dono do bar lhe deu um tapa na cabeça. Foi quando o homem sacou a arma da cintura e atirou em Silva.

De acordo com a SSP, ele saiu do bar e entrou pela porta de um Corsa preto encostado a 150 metros do local. A placa do veículo, que saiu, não foi anotada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acionada, a Polícia Militar socorreu Silva ao Hospital São Paulo, mas a vítima morreu. Uma perícia foi feita no local. O caso foi registrado no 27.º Distrito Policial (Campo Belo). Até a tarde deste domingo, nenhum suspeito havia sido detido.