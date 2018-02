Dono de bar e cliente são mortos na zona leste O proprietário e um cliente do bar Não Fecha Nunca, no Jardim Sapopemba, zona leste de São Paulo, foram mortos a tiros às 6h45 de ontem, após homens armados invadirem o estabelecimento. Pelo menos sete pessoas estavam no bar. O dono, baleado atrás do balcão, e um dos clientes, que não conseguiu fugir a tempo, morreram antes de o socorro chegar. Segundo a PM, o crime foi planejado.