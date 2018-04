Dono de bar é assassinado durante roubo em Perdizes

O comerciante Allan Benites Cardoso, de 34 anos, foi morto durante um assalto, por volta das 21 horas da terça-feira, 11, em frente ao bar Old Wheels Store n´Drinks, do qual é dono, na altura do nº 1.815 da Rua Apinajés, em Perdizes, região de classe média alta, na oeste da capital paulista.

Segundo testemunhas, o comerciante, após sair do estabelecimento, entrou em seu veículo, um Chrysler PT Cruiser preto, e foi abordado por um homem armado. Não se sabe ainda por que o criminoso atirou, atingindo o pescoço da vítima e fugindo com o veículo. Baleado, Allan ainda conseguiu andar até o bar, onde caiu e pediu ajuda. Ele ainda chegou a ser socorrido ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu e morreu.

Minutos depois, o veículo foi abandonado na altura do nº 320 da Rua Luminárias, no Sumaré, bairro vizinho. O caso foi registrado no 23º Distrito Policial, em Perdizes, como roubo seguido de morte - latrocínio. Ninguém foi preso.