Dono de área na zona leste quer desocupação

A Viver (antiga Construtora Inpar) diz também não ter dívidas de impostos com a Prefeitura. A gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) estuda comprar a área e construir conjuntos habitacionais para as famílias que estão nos barracos.

Prejuízo. A empresa é proprietária de terrenos com valor estimado em R$ 3,9 bilhões, segundo balanço divulgado na Comissão de Valores Imobiliários (CVM) em dezembro de 2013. Mas, com dezenas de empreendimentos da antiga Inpar com entrega atrasada desde 2012, a construtora teve prejuízo de R$ 52 milhões no ano passado. A venda do terreno na zona leste era uma das apostas para o saneamento das dívidas.

Para técnicos do governo, a empresa deve pedir a reintegração de posse para tentar levar a Prefeitura a desapropriar a área. Se for levado em consideração que o preço médio do metro quadrado em Itaquera é de R$ 3,8 mil, o valor do terreno pode chegar a R$ 589 milhões - quase 10% de tudo o que a Prefeitura tem para fazer em novos investimentos em 2014.