Dono da Seripatri tem relação próxima com políticos

Foi um dos convidados da festa de aniversário de 70 anos da senadora paulista Marta Suplicy, há duas semanas, em São Paulo. E, em junho do ano passado, recebeu extensa lista de políticos entre os mais de 600 presentes em seu casamento no Condomínio Quinta da Baronesa, em Bragança Paulista, no interior paulista.

Entre eles estavam o governador Geraldo Alckmin e a mulher, dona Lu, além do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e da mulher, Marisa Letícia. Também compareceram o prefeito Fernando Haddad, o senador José Serra e o ministro Gilberto Kassab.

Lula, aliás, passou o último réveillon na casa de Seripieri em Angra dos Reis, no Rio. Foi a segunda vez que o ex-presidente vira o ano com o empresário. E, segundo consta, Seripieri teria colocado à disposição de Lula um de seus jatos - o Cessna 680 - para as viagens que o ex-presidente tem feito pelo País.

Na campanha presidencial de 2010, a Qualicorp de Seripieri doou R$ 1 milhão para a candidatura de Dilma Rousseff, e R$ 500 mil para o tucano José Serra.