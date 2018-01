Dono da loja que explodiu no ABC se apresenta à polícia

Sandro Castellani, dono da loja que explodiu em Santo André na quinta-feira, 24, se apresentou à polícia na manhã desta segunda-feira, 28, segundo a Polícia Civil. Ele chegou ao 3º Distrito Policial de Santo André por volta das 10h20 acompanhado da mulher, Conceição Fernandes, e do advogado do casal. O depoimento do casal à polícia começou pouco antes do meio-dia. Após o depoimento, por volta das 15 horas, o casal deve dar uma coletiva de imprensa para esclarecer o que aconteceu na explosão que provocou a morte de duas pessoas.

Tem relatos, fotos ou vídeos da tragédia? Mande para o Estadão no twitter O casal será indiciado por crime de explosão e por todas as consequências decorrentes da tragédia, como danos materiais, lesão corporal e dois homicídios. Eles não são considerados foragidos da Justiça, já uqe não têm mandados de prisão. Após a apresentação à polícia, eles devem ser ouvidos. Há duas hipóteses, eles podem ser liberados ou autuados em flagrante, "se houver indícios de que provocaram a explosão", de acordo com o delegado titular do 3ºDP de Santo André, Alberto José Mesquita Alves. Explosão de loja de fogos destruiu pelo menos quatro casas em Santo André. Foto: Nilton Fukuda/AE A apresentação do casal é esperada desde o domingo, quando Luciano Fernandes, sobrinho do dono da loja disse que seu tio iria se apresentar nesta segunda à polícia. A mãe do dono da loja, Sônia Maria Castellani de 63 anos, ficou ferida na explosão. Ela teve alta na sexta-feira, 25. Ela foi internada com sintomas de arritmia cardíaca e com queimadura superficial no globo ocular direito, está com quadro estável e já teve alta.

A loja de fogos de artifício explodiu e provocou a morte de duas pessoas. A explosão aconteceu às 12h32, e provocou um tremor que pôde ser sentido num raio de 1,5 km. Cem pessoas ficaram desalojadas. Os bombeiros encerraram a procura por vítimas às 20h30. Quatro residências foram destruídas e outras 30 tiveram vidros quebrados, portas arrancadas e rachaduras. Caso os imóveis vistoriados não apresentem riscos de desabamento, eles serão liberados para os moradores.

(Com informações de Solange Spigliatti, da Central de Notícias)