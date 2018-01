Donato disputará Presidência da Câmara de São Paulo

SÃO PAULO - Um ano depois de deixar o cargo de secretário de Governo de Fernando Haddad (PT) acusado de receber dinheiro da Máfia do Imposto sobre Serviços (ISS), o vereador Antonio Donato (PT) foi confirmado nesta quinta-feira, 4, como candidato de seu partido à Presidência da Câmara Municipal em 2015. Até aqui, ele é candidato único da Casa ao cargo. A eleição será no dia 15.

Donato foi investigado por suposto recebimento de propina dos fiscais corruptos da Prefeitura mas, sem provas, não chegou a ser indiciado. Ele continua a ser ficha limpa e vinha mantendo uma atuação discreta no Legislativo.

Foi Donato quem costurou a aliança do prefeito, até então um desconhecido na política municipal, com a bancada petista. No começo do mês, Donato chegou a negar que tinha intenções de assumir a Presidência da Câmara.