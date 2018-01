Dona de sistema, Lufthansa nega pane na empresa Provedora do sistema NetLine/Crew, que organiza a escala de tripulação da Gol, a empresa alemã de tecnologia Lufthansa Systems nega que o programa tenha dado qualquer sinal de mau funcionamento nas últimas semanas. Em nota oficial, a empresa afirma que a Gol não reportou nenhum problema técnico e diz que o programa foi configurado de acordo com as exigências da companhia brasileira.