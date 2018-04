Dona de casa foi morta na Pedra da Macumba A delegada Cláudia Patrícia Dalvia, responsável por investigar a morte da dona de casa Geralda Lúcia Ferraz Guabiraba, que foi encontrada desfigurada no dia 14 no local conhecido como Pedra da Macumba, na Estrada de Santa Inês, entre Mairiporã e São Paulo, disse ontem ao Domingo Espetacular, da TV Record, que por causa da quantidade de sangue na pedra, Geralda foi assassinada naquele lugar. Ainda segundo a delegada, a dona de casa estava com um terço no pescoço, mas ele não tinha manchas de sangue.