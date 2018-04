Dona de casa é encontrada morta em SP

O carro da vítima, uma Chevrolet Tracker, foi encontrado a poucos metros do local, sem sinal de arrombamento e com a chave no contato. Geralda era mulher de José Pereira Guabiraba, um dos diretores do Departamento Comercial do Grupo Estado. A morte foi registrada como homicídio qualificado.

Segundo Cláudia Patrícia Dalvia, titular da Delegacia de Mairiporã, responsável pelo caso, serão solicitadas as imagens do circuito interno do prédio para saber se a vítima deixou o apartamento sozinha ou não. O enterro estava previsto para às 11h de hoje, no Cemitério Parque da Cantareira, na zona norte./A.F.