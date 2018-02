Dona de casa de 69 anos é presa com 43 pés de maconha em Diadema

SÃO PAULO - Uma dona de casa de 69 anos foi presa em flagrante na segunda-feira, 7, e indiciada por tráfico de drogas depois que policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) encontraram 43 pés de maconha na laje de sua casa em Diadema, na Grande São Paulo. Ela disse à polícia que acreditava serem pés de tomate, mas depois afirmou desconhecer a planta.

A Polícia Civil chegou à casa depois de uma denúncia anônima. A princípio, a idosa não permitiu que os investigadores entrassem e chamou a Polícia Militar. Somente depois que a PM chegou ao local, é que ela permitiu a entrada dos policiais.

A dona de casa mora com o ex-marido, um aposentado de 62 anos. Como ele é deficiente visual e não teria acesso à laje, o aposentado foi considerado apenas uma testemunha. Já a idosa foi levada à carceragem do 7º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.