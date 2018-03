Dona de cadela expulsa deixa condomínio Para não se separar da fox terrier Cherrie, a professora Fabiana Angélica do Nascimento, de 39 anos, mudou para a casa do namorado. Decisão judicial dada em janeiro ordenou a retirada da cadela de condomínio em Araraquara. A ação foi movida por uma vizinha, incomodada com os latidos. Fabiana alugou seu apartamento e diz que não pretende mais morar em prédios. "Ela late normalmente, mas a vizinha implicou." Laudo pericial avaliou que os latidos eram ininterruptos e o volume do som, acima do permitido.