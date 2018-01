Dominguinhos está em coma irreversível O cantor e sanfoneiro pernambucano Dominguinhos, de 72 anos, está em coma irreversível no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se trata de câncer. Segundo a edição de ontem do jornal Diário de Pernambuco, Mauro da Silva Moraes decidiu revelar o real estado do pai em respeito aos fãs.