Domingo teve a maior temperatura do ano no inverno

A tarde deste domingo teve a maior temperatura do inverno deste ano, com 28,2ºC na estação de Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, registrado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) às 15 horas de hoje. O domingo foi de muito sol e poucas nuvens no céu e temperaturas elevadas. O tempo ficou bastante seco, com umidade relativa por volta dos 30ºC, índice considerado desconfortável para o ser humano.

Veja a previsão do tempo para a semana

No fim da tarde, a nebulosidade aumentou e a aproximação de uma nova frente fria deixou a instabilidade maior e na madrugada de amanhã pode ocorrer algumas pancadas de chuva de até forte intensidade, mas com rápida duração e de forma isolada.

A frente fria passa pelo Estado paulista e provoca pancadas isoladas na Região Metropolitana de São Paulo com até forte intensidade, principalmente entre a tarde e a noite desta segunda-feira, mas com possibilidade de pancadas mais isoladas entre a madrugada e o inicio da manhã de amanhã. Durante o dia, o sol aparece entre muitas nuvens. Na terça-feira (dia 4), o tempo volta a ficar seco na capital paulista e o céu permanece apenas nublado devido aos ventos do oceano.