Domingo não terá ciclofaixas e Minhocão abrirá para carros

Por causa das eleições municipais, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou ontem que as Ciclofaixas de Lazer da capital não serão abertas neste domingo, excepcionalmente. A determinação é válida para todas as ciclofaixas da cidade. Além disso, o Elevado Costa e Silva, o Minhocão, ficará aberto para veículos das 6h às 20h.

O objetivo, segundo a CET, é melhorar a fluidez e a mobilidade dos eleitores no acesso aos postos de votação. Outra medida que será tomada neste domingo é a reserva de vagas de veículos nas proximidades da Universidade Mackenzie, Colégio Sion e Colégio Rio Branco, em Higienópolis, grandes zonas eleitorais da cidade.

Para evitar que haja grandes transtornos no trânsito no dia do pleito, uma operação especial da CET vai monitorar o trânsito nas principais avenidas da cidade. Ela será realizada por 331 agentes de tráfego, 204 viaturas e oito guinchos que farão a orientação de travessia de pedestres, áreas de embarque e desembarque e operação manual de semáforos quando necessário. A operação vai durar das 7h às 18h.

A CET recomenda que os eleitores deem preferência ao uso de transporte público, como metrô e ônibus, pois a oferta de vagas de estacionamento do lado de fora dos locais de votação é limitada. Outra recomendação é que os motoristas que forem parar para pedir informação não interrompam o trânsito na via.

Quem for passar pela Avenida Duque de Caxias, no centro, terá de usar apenas a pista da direita, já que a da esquerda será bloqueada entre o Largo do Arouche e a Avenida São João no sábado, das 6h às 14h, e no domingo, das 6h às 20h, por causa da logística de distribuição e recebimento de urnas eletrônicas. / R.B.