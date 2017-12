Domingo é dia de conhecer os parques de São Paulo de bicicleta

Que tal aproveitar um domingo de sol para conhecer os três maiores parques de São Paulo? A Ciclofaixa de Lazer Sul/Oeste liga os parques do Ibirapuera, o Villa-Lobos e o do Povo, os maiores da capital paulista, e o das Bicicletas, um pouco menor, e funciona aos domingos, das 7h às 16h. Todos os parques têm entrada grátis e o ciclista que quiser fazer o passeio terá 45 quilômetros (ida e volta) de ciclofaixa para aproveitar.

O início do trajeto da Ciclofaixa dos Parques é na Avenida Chedid Jafet, Rua Funchal, Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e Avenida Jornalista Roberto Marinho, até o futuro Parque Clube do Chuvisco, na região do Campo Belo. O passeio também pode começar pelo Parque das Bicicletas, um reduto verde dentro de Moema, região muito movimentada de São Paulo. O espaço de 20 mil m² permite bicicletas, patins, skate, patinete, caminhadas, utilização de academia ao ar livre e o contato com a natureza. O local fica aberto diariamente das 6h às 22h.

Depois, o ciclista segue até o Ibirapuera, o mais famoso parque da cidade. Aberto das 5h às 0h, conta com pista de cooper, parque infantil, lanchonetes, áreas de estar, ciclofaixa interna, bicicletário com aluguel de bikes, quadras poliesportivas, campos de futebol e aparelhos de ginástica.

Chegando ao Villa-Lobos, é possível estacionar a bicicleta e curtir quadras, campos de futebol, “playground” e bosque com espécies de Mata Atlântica. A área de lazer inclui ainda aparelhos para ginástica, pista de cooper, tabelas de 'street basketball' e um anfiteatro aberto com 750 lugares, sanitários adaptados para deficientes físicos e lanchonete. Estima-se que durante a semana cerca de 5 mil pessoas passem a cada dia pelo parque. Nos fins de semana, recebe cerca de 20 mil visitantes.

A última parada do passeio é Parque Mário Pimenta Camargo, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. Conhecido como Parque do Povo, ele foi inaugurado em 2008 e é um dos mais novos da cidade. O local tem um complexo esportivo, com quadras poliesportivas com marcação especial para esportes paraolímpicos, campo de futebol gramado, aparelhos de ginástica de baixo impacto, ciclovia, pistas de caminhada e trilhas.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) não tem uma estimativa de quantos ciclistas passem pela ciclofaixa. Há dois anos, os números chegaram a 100 mil pessoas por domingo, mas a Companhia acredita que deve ter aumentado de lá para cá.