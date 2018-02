D.O.M. tem preço igual ao do 1º da lista

No paulistano D.O.M., 7.º lugar no ranking, o menu confiance (a critério do chef Alex Atala) apresenta oito pratos, uma fatia de queijo e duas sobremesas. Preço: R$ 400. Uma versão menor, com quatro pratos, é oferecida a R$ 280. Em ambos os casos, o valor dos pratos evidentemente tem a ver com os ingredientes usados, mas também com a criatividade empenhada pelo chef.

No caso do Noma, que fica em um país gélido e só trabalha com ingredientes sazonais, esse quesito é valorizado: eles explicam, por exemplo, que a ostra foi coletada na praia pessoalmente por uma equipe do restaurante.

No D.O.M., os nomes dos pratos parecem decisivos no marketing. Não é fácil sentir o gosto de todos os ingredientes de uma batata-doce com bernaise de chimarrão; um fettuccine com pó de pipoca ou um gel de tomate com brotos e ervas da Floresta.