Dom Paulo Evaristo Arns permanece internado na UTI de hospital

SÃO PAULO - O arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Santa Catarina, na zona sul de São Paulo, com quadro clínico e cirúrgico estável.

Segundo boletim do hospital deste domingo, 9, desde a última sexta-feira, o arcebispo mantém discreta melhora no processo infeccioso pulmonar instaurado no pós-operatório. A assessoria do hospital também informa que o cardeal Arns já caminha e passa parte do dia sentado numa poltrona.

O arcebispo foi internado e passou por uma cirurgia de emergência no dia 1 de janeiro deste ano, em decorrência de um processo infeccioso na vesícula biliar. Dom Paulo foi submetido a uma colesistectomia com colangiografia por videolaparoscopia (limpeza da região e extração da vesícula).

Missa. Segundo a Arquidiocese de São Paulo, Evaristo Arns concelebrou missa com o arcebispo de São Paulo, cardeal dom Odilo Pedro Scherer, na UTI do Hospital Santa Catarina neste sábado, 8. Dom Paulo ficou bastante feliz de poder celebrar a missa. Foi o cardeal Arns que fez a breve reflexão sobre o Evangelho. Ele também rezou uma parte da Oração Eucarística.