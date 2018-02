Dom Odilo Scherer homenageia padre José de Anchieta

SÃO PAULO - O arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, presidiu uma homenagem ao padre José de Anchieta na noite desta quarta-feira, 2, na Catedral da Sé, centro da cidade. Durante a realização das vésperas solenes em ação de graças ao padre que será declarado santo amanhã, o arcebispo ressaltou o talento missionário do padre que ajudou a fundar São Paulo. "Ele dedicou sua vida ao trabalho missionário. Vamos louvar a Deus, agradecer por sua canonização", pediu aos fiéis.

No próximo domingo, às 11h, d. Odilo celebrará uma missa solene na catedral também como homenagem ao futuro São José de Anchieta. Uma hora antes, às 10h, será iniciada uma procissão até a catedral, saindo do pátio do colégio. Na ocasião, os fiéis poderão ver de perto as relíquias do padre.