Dois trens de carga colidem e seis vagões tombam no interior de SP

SOROCABA – Dois trens de carga bateram de frente na tarde de sábado, 11, num trecho da ferrovia Centro-Atlântica, em Estiva Gerbi, interior de São Paulo. Com a colisão, oito vagões saíram dos trilhos e seis deles tombaram, espalhando a carga de soja pela linha férrea. Ninguém ficou ferido, mas os maquinistas passaram por observação médica.

Houve também vazamento de óleo. Os trabalhos de remoção dos vagões avariados começou após o acidente e a linha foi liberada durante a madrugada deste domingo, 12.

De acordo com a VLI Logística, dona das composições, um dos trens estava vazio e seguia de Santos, no litoral paulista, para Araguari (MG), quando acabou batendo no trem carregado de soja, que fazia o percurso de Uberaba (MG) para o porto santista, mas estava parado no momento da colisão.

As composições tinham duas locomotivas e 76 vagões cada uma. O choque aconteceu num pátio de cruzamento da ferrovia, na divisa com Mogi-Guaçu. Como houve vazamento de óleo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) enviou uma equipe ao local.

A VLI Logística disse em nota que, após a liberação da linha, funcionários permaneciam no local realizando outros trabalhos. A empresa informou ter havido vazamento de óleo lubrificante de uma das locomotivas, mas foi completamente contido com a chegada da equipe.

Segundo a empresa, o óleo não atingiu cursos de água e já foi recolhido. As causas do acidente estão sendo apuradas por uma comissão de técnicos da VLI.