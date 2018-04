Dois trens da Linha-8 Diamante batem em Itapevi e quatro ficam feridos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por causa da colisão, a operação da Linha 8-Diamante foi interrompida entre as Estações Jandira e Itapevi. A CPTM acionou o Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese). Nesse trecho, os passageiros eram transportados de ônibus. Entre as Estações Júlio Prestes e Jandira, a linha operava normalmente, segundo a CPTM. As causas do acidente ainda serão apuradas. A companhia não deu mais detalhes sobre a colisão.