Dois trens da CPTM batem na estação Barra Funda, em São Paulo

SÃO PAULO - Duas composições da Linha 7-Rubi, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), bateram no começo da tarde desta terça-feira, 12, na Estação Palmeiras/Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Por volta das 20h, a CPTM divulgou nota informando que 42 pessoas ficaram com ferimentos leves. Uma delas teve traumatismo torácico e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentre as vítimas, 25 já foram liberadas e as outras 17 passam por atendimento médico. Elas foram encaminhadas para hospitais da região, pelas viaturas do SAMU, Corpo de bombeiros e da própria Companhia.

Segundo a empresa, por volta das 13h30, um trem que circulava pela Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato), no sentido Luz, foi de encontro ao outro que estava parado à frente, aguardando a sinalização para seguir viagem rumo à estação Luz.

De acordo com a CPTM, alguns passageiros que estavam em pé perderam o equilíbrio. Oito viaturas dos bombeiros foram enviadas para o local.

Entre as 14h30 e as 16h50, a circulação na Linha 7-Rubi ocorreu alternadamente por uma única via, na região da estação Palmeiras/Barra Funda, causando maior intervalo entre os trens.

A companhia abriu sindicância para apurar as causas do acidente.

Texto atualizado às 20h45.