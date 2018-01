Dois suspeitos são mortos após tentativa de roubo em Piracicaba

SOROCABA – Dois suspeitos foram baleados e mortos por policiais militares, no final da noite desse domingo, 6, depois de uma tentativa de roubo a uma residência, em Piracicaba, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, os homens invadiram uma casa no Jardim Pauliceia, zona sul da cidade e renderam o motorista, uma faxineira e a filha dela que se encontravam no local.

As vítimas foram trancadas num quarto, mas conseguiram acesso a um celular e entraram em contato com a Polícia Militar. Os homens foram surpreendidos quando deixavam a casa e reagiram à abordagem policial, mas foram baleados, morrendo na hora.

Com os suspeitos, foram encontrados quase R$ 1,5 mil roubados da casa. Também foram achados um revólver com a numeração raspada e uma pistola falsa.