Dois suspeitos de sequestro são mortos em tiroteio com a PM

SÃO PAULO - Dois homens suspeitos de praticar um sequestro relâmpago morreram após trocas de tiros com a Polícia Militar na noite desta terça-feira, 5, em Osasco, na Grande São Paulo.

Segundo a corporação, eles abordaram duas mulheres em um carro e praticaram o sequestro na Avenida João Paulo Ablas, no bairro de Jardim da Glória, em Cotia, também na região metropolitana, por volta das 22 horas. A polícia foi acionada em uma ligação anônima por telefone e passou a perseguir os suspeitos, que seguiram para Osasco.

Na cidade, eles bateram o veículo no portão de uma casa na Avenida Doutor Kenkiti Shimomoto. Após troca de tiros com a PM, um suspeito morreu no local. O outro tentou fugir a pé e atirou contra os policiais, mas foi baleado e também morreu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Osasco. Até a manhã desta quarta-feira, 6, elas estavam sob cuidados médicos, de acordo com a PM.

Outra perseguição. Informações preliminares apontaram que houve também perseguição policial na Avenida Visconde de Nova Granada, em Osasco. Pelo menos dois homens foram presos suspeitos de praticar assaltos na região por volta das 6h30 desta quarta-feira. O trânsito no local estava lento.