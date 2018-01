Dois suspeitos de roubo a loja em shopping são detidos

SÃO PAULO - Um homem foi preso e um menor foi apreendido por suspeita de participar do assalto ao Shopping Plaza Sul, no Jardim da Saúde, nessa segunda-feira, 25. Os acusados, detidos à noite no bairro Jardim Miriam, foram levados pela Polícia Militar ao 16°DP (Vila Clementino), onde o crime foi registrado como roubo e tentativa de homicídio. Quatro pessoas continuam foragidas.

No fim da tarde de segunda, a ação dos bandidos deixou um policial à paisana baleado. Durante duas horas, comerciantes e clientes ficaram trancados dentro das lojas, enquanto a PM fazia uma varredura em busca dos seis suspeitos de participar do crime.

Os assaltantes, um deles vestindo terno, levaram 58 óculos de sol, roupas, tênis e uma pequena quantia em dinheiro do caixa da loja. "Foi praticamente um arrastão dentro da loja", disse um funcionário da Surfer's Paradise que não quis se identificar.

Durante a fuga, os bandidos atiraram no policial Getúlio Alves da Silva, de 23 anos, que já estava do lado de fora do shopping. A Polícia Militar não soube informar se ele fazia bico como segurança no local ou se era apenas um cliente do centro comercial. O policial, que levou um tiro de raspão na cabeça, não corre risco de morrer.