Dois suspeitos de ataques a bancos são mortos em operação da PM no interior

SOROCABA - Uma operação da Polícia Militar encurralou sete suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos, na noite de terça-feira, 4, no distrito de Anhumas, em Piracicaba. Cercados no interior de uma casa, os criminosos reagiram a tiros e a polícia revidou. Dois suspeitos foram mortos e cinco foram presos - entre eles uma jovem, menor de idade, depois encaminhada à Justiça.

A ação foi realizada após denúncia anônima dar conta de movimentação estranha no imóvel do distrito rural. No interior da casa, os policiais encontraram três computadores, 15 celulares e um arsenal - um fuzil 556 desenvolvido para uso militar, dois revólveres, uma garrucha e munição.

Os corpos dos suspeitos, que não tiveram a identidade divulgada, foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba. A polícia suspeita que o bando preparava ataques a agências da cidade. Eles podem ter participados de roubos a bancos em Capivari e Iracemápolis.