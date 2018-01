Dois suspeitos baleados e três detidos em tiroteio em SP

Após um assalto a um posto de gasolina, dois suspeitos foram baleados e outros três acabaram presos, por volta das 5h30 desta terça-feira, 3, em uma troca de tiros com policiais militares na pista sentido Ipiranga da Avenida Presidente Tancredo Neves, próximo da esquina com a Rua Nossa Senhora da Saúde, no Jardim Previdência, na zona sul de São Paulo. Os dois suspeitos baleados estavam numa moto. Eles foram encaminhados aos prontos-socorros do Jabaquara e de Heliópolis. Parte da Avenida Tancredo Neves está bloqueada por causa da presença da PM. Por causa da interdição parcial, a Avenida dos Bandeirantes apresenta congestionamento no sentido Imigrantes entre a Rua João Carlos Mallet e o Viaduto Aliomar Baleeiro, na zona sul de SP. São cerca de 2,5 km de lentidão.