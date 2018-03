Dois são presos por roubar joalheria Suspeitos de assaltar uma joalheria no último dia 17 no Shopping Interlagos, na zona sul de São Paulo, o ajudante Luiz Messias Cabral de Almeida, e o montador Antônio César Moreira Mata, ambos de 25 anos, foram presos anteontem por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Eles tinham antecedentes por roubo e tráfico. Outros cinco integrantes do bando estão foragidos.