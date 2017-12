Dois são presos por agressão em pronto-socorro no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Dois homens que espancaram na quinta-feira, 14, um homem no pronto-socorro de Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, já foram presos. No momento, a polícia busca os outros dois suspeitos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Eles foram identificados no vídeo feito por câmeras de segurança do local. As imagens mostram um jovem de 23 anos sendo espancado pelos agressores. Ele foi atingido em várias partes do corpo, principalmente na cabeça.

A confusão teria começado após uma discussão entre os rapazes. Após o desentendimento, o jovem deu uma facada em outro homem. Em seguida, o grupo perseguiu o rapaz até o pronto-socorro, onde ele foi agredido. O jovem chegou a ser internado, mas recebeu alta e passa bem, segundo a polícia.