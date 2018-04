Dois são pegos furtando documentos do Detran

Dois funcionários terceirizados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) são acusadas de roubar 1,6 mil folhas em branco do Certificado de Registro e Licenciamento Anual (CLRV). Os papéis podem ser usados para "esquentar" veículos roubados. No mercado paralelo, cada folha é vendida por R$ 300.

O roubo foi flagrado pelas câmeras do órgão. Ana Carolina de Almeida Porfírio, de 22 anos, e Thiago Dantas Belo, de 20, subiram até o 16.º andar do edifício na Rua Boa Vista, na região central, e entraram no almoxarifado. "Vimos pelas gravações que eles entraram com uma mochila vazia e, quando saíram, a mochila estava cheia", contou o delegado Wilson Roberto Zampieri, da Delegacia Divisionária do Detran. Funcionários de uma empresa que presta serviço para o departamento, Ana Carolina estava de férias e Dantas não tinha autorização para entrar na sala.

Ana Carolina foi presa em flagrante. O rapaz está foragido. Horas depois de os policiais terem ido à casa dele, a mãe do rapaz procurou a polícia e entregou as 1,6 mil folhas de registro de veículos.

Os dois vão responder por furto qualificado. Para este crime, a pena varia de 2 a 8 anos de prisão.