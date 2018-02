Dois são mortos por encapuzado em bar Dois homens foram mortos a tiros dentro de um bar, na Rua Altivo Ovando, no Jardim Canadá, em Mauá, no Grande ABC, na noite de anteontem. De acordo com a polícia, Flávio dos Santos Silva, de 31 anos, e Laércio dos Santos, de 34, foram baleados por um homem encapuzado que invadiu o bar. As vítimas foram atingidas na cabeça e no tórax. Nenhum suspeito havia sido preso até 20h30 de ontem.