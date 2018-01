Dois são mortos e seis baleados na Brasilândia Adriano Ferreira Pessoa, de 20 anos, que tem deficiência mental, e Vinicius do Nascimento Lima, de 14, foram assassinados anteontem à noite, na Rua Nicia Coutinho Patrício, na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, por dois homens em uma moto. No local, outras quatro pessoas ficaram feridas. Uma viatura da Polícia Militar estava a 100 metros do local. Perto dali, na Rua Francisco Cristiano, mais duas pessoas foram baleadas por outros dois homens em uma moto. A polícia vê relação entre os casos.