Dois são indiciados por queda de atores no Rio Duas pessoas foram indiciadas ontem pela queda dos atores Danielle Winits e Thiago Fragoso durante a apresentação do musical Xanadu, no Rio. Heitor Setembro Cavalheiro, dono da empresa Set, e Cora Cavalheiro Prazeres, responsável por conferir o equipamento que suspendia os atores, foram indiciados por lesão corporal culposa.